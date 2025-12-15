Российского голкипера Сафонова убрали с командного фото ПСЖ

Пресс-служба французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» удалила российского вратаря Матвея Сафонова с официальной командной фотографии, размещённой в социальных сетях. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Сафонова убрали с командного фото ПСЖ. Фото © Telegram / Mash на спорте

Интересно, что в видеоролике, снятом в тот же самый момент, футболист занимает своё место в общей группе — он стоит за коллегами Хвичей Кварацхелией и Люкой Шевалье. Очевидно, что ПСЖ целенаправленно отредактировал итоговый фотоснимок.