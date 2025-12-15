Российского голкипера Сафонова убрали с командного фото ПСЖ
Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев
Пресс-служба французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» удалила российского вратаря Матвея Сафонова с официальной командной фотографии, размещённой в социальных сетях. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».
Сафонова убрали с командного фото ПСЖ. Фото © Telegram / Mash на спорте
Интересно, что в видеоролике, снятом в тот же самый момент, футболист занимает своё место в общей группе — он стоит за коллегами Хвичей Кварацхелией и Люкой Шевалье. Очевидно, что ПСЖ целенаправленно отредактировал итоговый фотоснимок.
Напомним, осенью стало известно, что ПСЖ готов продать Сафонова уже зимой 2026 года. Решение объясняется не игровыми качествами россиянина, а политической ситуацией, так как летом руководство ФК подписало контракт с Забарным. Сам спортсмен тоже недоволен долгим отсутствием игровой практики во французском клубе, которая завершилась после перехода Шевалье. Тем не менее в начале декабря он всё же вышел на поле. Сафонов стоял в воротах в матче 15-го тура французской Лиги 1 против «Ренна».
