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Опубликовано 18 декабря 2025, 14:31

Герасимов рассказал, сколько территории освободили российские военные с января

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов обнародовал свежие данные о ходе спецоперации. Выступая перед иностранными военными атташе, он заявил, что с начала 2025 года под контроль российских войск перешло свыше 6,3 тысячи квадратных километров и более 300 населённых пунктов.

Генерал армии уточнил, что общая площадь территорий, освобождённых с самого начала СВО, достигла примерно 94 тысяч квадратных километров.

Отдельно Герасимов озвучил информацию о потерях украинской армии. По его словам, за год ВСУ лишились около 6,5 тысячи единиц бронетехники и почти 11,8 тысячи орудий и миномётов.

«А в живой силе — около 500 тысяч человек», — привёл итоговую цифру начальник Генштаба.

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