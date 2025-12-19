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Регион
Опубликовано 18 декабря 2025, 22:37

Армия России вновь вывела из строя энергетику Одессы, использующуюся для ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Армия РФ наносит массированный удар по энергетическим и военным объектам Одессы. В нескольких районах города уже полный блэкаут.

Как пишут местные СМИ, в городе звучат десятки взрывов в разных районах, есть несколько серьëзных прилëтов. После удара по одной из крупных электроподстанций примерно в половине города пропал свет и начались перебои с энергией. Также сообщается об ударах «Геранями» по ж/д узлам, мосту в Затоке и нескольким складам с боеприпасами. Работа российских военных по целям продолжается.

Жители Одессы перекрыли улицу из-за недельного отключения света
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Напомним, чрезвычайную ситуацию в энергосистеме Одессы перевели в ранг государственной. Российские военные в последнее время нарастили удары по энергетическим объектам в Одессе, которые используются для нужд ВСУ.

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Артур Лапсаков
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