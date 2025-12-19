Армия России вновь вывела из строя энергетику Одессы, использующуюся для ВСУ
Обложка © Telegram / Минобороны России
Армия РФ наносит массированный удар по энергетическим и военным объектам Одессы. В нескольких районах города уже полный блэкаут.
Как пишут местные СМИ, в городе звучат десятки взрывов в разных районах, есть несколько серьëзных прилëтов. После удара по одной из крупных электроподстанций примерно в половине города пропал свет и начались перебои с энергией. Также сообщается об ударах «Геранями» по ж/д узлам, мосту в Затоке и нескольким складам с боеприпасами. Работа российских военных по целям продолжается.
Напомним, чрезвычайную ситуацию в энергосистеме Одессы перевели в ранг государственной. Российские военные в последнее время нарастили удары по энергетическим объектам в Одессе, которые используются для нужд ВСУ.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.