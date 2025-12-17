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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 14:04

ЧС в энергосистеме Одессы перевели в ранг государственной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Чрезвычайная ситуация в энергетической системе Одесской области на Украине приобрела статус государственного уровня. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер у себя в соцсетях.

«Чрезвычайная ситуация [в регионе] приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня», — подчеркнул он.

По словам Кипера, такое решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской ОВА, что указывает на серьёзность кризиса и необходимость привлечения общенациональных ресурсов для его преодоления.

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Напомним, что российская армия в последнее время нарастила удары по энергетическим объектам в Одессе, которые используются для нужд ВСУ. Около полумиллиона человек остались без электричества. Позже в городе на фоне этих проблем пропало и водоснабжение.

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Владимир Озеров
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