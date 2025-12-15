В Одессе более 430 тысяч абонентов остаются без света

Более 430 тысяч людей в Одесской области остаются без электроснабжения из-за масштабных повреждений энергообъектов. Данное заявление сделала на брифинге заместитель министра энергетики Украины Ольга Юхимчук.

Она уточнила, что восстановить подачу электричества удалось уже для 184 тысяч абонентов в регионе. Повреждения инфраструктуры произошли в результате массированных взрывов, прогремевших 12 декабря и повторно в ночь на 13 декабря. По данным украинского холдинга «ДТЭК», в области была повреждена уже 20 по счёту подстанция.

Местные власти также подтвердили разрушения объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Глава городской военной администрации Одессы Сергей Лысак заявил, что большая часть города остаётся без тепла и водоснабжения. По информации издания «Страна.ua», часть областного центра может находиться без света как минимум до вторника.

Ранее сообщалось, что Киев может оставаться без электричества до 20-22 часов в сутки в период предстоящих морозов. Отмечается, что такая ситуация вероятна, если не будет достигнуто мирное урегулирование в энергетической сфере. Более того, подстанция «Киевская» практически разрушена и имеет минимальную пропускную способность, что делает систему крайне уязвимой.