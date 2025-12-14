Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 06:41

В США удивились реакции Запада на удар Армии России по объектам в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Реакция западных стран на удар ВС России по объектам в Одессе вызвала недоумение у подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Мнением он поделился в соцсети Х.

«Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну», — отметил Дэвис.

По словам отставного офицера, заявления российского президента Владимира Путина на протяжении длительного времени остаются последовательными и не меняются в зависимости от внешней реакции. Дэвис подчеркнул, что Москва действует в полном соответствии с ранее озвученной позицией. Он добавил, что глава государства, по его оценке, реализует именно тот курс, о котором говорил публично, не делая отступлений от заявленных целей.

Большая часть Одессы обесточена минимум до 16 декабря после ударов ВС РФ по ВСУ
Большая часть Одессы обесточена минимум до 16 декабря после ударов ВС РФ по ВСУ

Ранее сообщалось, что воздушная атака Армии РФ в ночь на 12–13 декабря стала самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины. Удары затронули сразу несколько регионов. Отмечалось, что серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры привели к массовым отключениям электроэнергии в Николаевской области.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar