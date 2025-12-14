Реакция западных стран на удар ВС России по объектам в Одессе вызвала недоумение у подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Мнением он поделился в соцсети Х.

«Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну», — отметил Дэвис.

По словам отставного офицера, заявления российского президента Владимира Путина на протяжении длительного времени остаются последовательными и не меняются в зависимости от внешней реакции. Дэвис подчеркнул, что Москва действует в полном соответствии с ранее озвученной позицией. Он добавил, что глава государства, по его оценке, реализует именно тот курс, о котором говорил публично, не делая отступлений от заявленных целей.

Ранее сообщалось, что воздушная атака Армии РФ в ночь на 12–13 декабря стала самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины. Удары затронули сразу несколько регионов. Отмечалось, что серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры привели к массовым отключениям электроэнергии в Николаевской области.