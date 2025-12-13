Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 09:42

Ночной удар по объектам ВСУ в Одессе стал самым массовым для всего юга Украины

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Воздушная атака Армии РФ, произошедшая 12-13 декабря, стала самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины. Об этом сообщил украинский военный паблик «Николаевский Ванёк».

В паблике отметили, что «Николаевская область тоже может отдыхать» из-за ударов по энергетической инфраструктуре, что привело к масштабным отключениям электроэнергии. Ранее сообщалось, что без света осталась и часть Херсонской области, включая город Херсон.

По данным источника, большинство воздушных целей атаковали с северного направления. Это означает, что они преодолели значительное расстояние над территорией Украины, не будучи перехваченными.

Напомним, ранее Минобороны России подтвердило удар по портовой инфраструктуре Украины, используемой в целях ВСУ. Применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В Сети появились кадры из Одессы, где от взорванной электроподстанции в небо взмывает огненный столб.

Появилось апокалиптическое фото Одессы после первого удара «Кинжалами» с МиГ-31
Появилось апокалиптическое фото Одессы после первого удара «Кинжалами» с МиГ-31

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar