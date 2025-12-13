Ночной удар по объектам ВСУ в Одессе стал самым массовым для всего юга Украины

Воздушная атака Армии РФ, произошедшая 12-13 декабря, стала самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины. Об этом сообщил украинский военный паблик «Николаевский Ванёк».

В паблике отметили, что «Николаевская область тоже может отдыхать» из-за ударов по энергетической инфраструктуре, что привело к масштабным отключениям электроэнергии. Ранее сообщалось, что без света осталась и часть Херсонской области, включая город Херсон.

По данным источника, большинство воздушных целей атаковали с северного направления. Это означает, что они преодолели значительное расстояние над территорией Украины, не будучи перехваченными.

Напомним, ранее Минобороны России подтвердило удар по портовой инфраструктуре Украины, используемой в целях ВСУ. Применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В Сети появились кадры из Одессы, где от взорванной электроподстанции в небо взмывает огненный столб.