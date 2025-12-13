Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 декабря, 09:01

В Одессе от взорванной электроподстанции в небо взмывает огненный столб

Электроподстанция в Одессе. Обложка © Telegram / «Изнанка»

В Одессе сфотографировали крупный пожар на электроподстанции после ночной атаки. Драматичный снимок, на котором станция объята пламенем, а столб огня поднимается в небо, опубликовал проект «Изнанка».

Удар по энергетической инфраструктуре юга Украины, нанесённый в ночь на субботу, привёл к масштабным последствиям. По данным энергокомпании ДТЭК, в Одесской области были выведены из строя 20 подстанций.

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате массированной атаки остались без электричества все тяговые подстанции города, что привело к остановке трамвайного и троллейбусного движения. Он также подтвердил, что в большей части Одессы отсутствует тепло- и водоснабжение.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за многочисленных ударов российских ракет и дронов по ТЭЦ в Одессе город погрузился во тьму. Местные жители говорят, что в большинстве районов пропал свет. Известно, что ВС РФ в ходе обстрела впервые задействовали там гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

