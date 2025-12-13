Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 декабря, 06:48

МиГ-31К впервые ударили «Кинжалом» по целям в Одесской области

Обложка © Минобороны РФ

Российские истребители МиГ-31К впервые нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам в Одесской области. Это первое подтверждение применения таких носителей по данному направлению, сообщает проект «Военное дело».

Одновременно БПЛА-камикадзе «Герань-2» атаковали украинские инфраструктурные объекты: порты в Овидиополе и Черноморске, предприятие «Зоря-Машпроект» в Николаеве и порт Тузлы под Одессой.

Вчера вечером Life.ru сообщал, что в порту Одессы прогремело несколько мощных взрывов, после которых начался пожар. Загорелось грузовое судно Cenk T, которое перевозило партию дизельных, бензиновых и газовых генераторов фирмы «АКСА».

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Андрей Бражников
