В порту Одессы прогремело несколько мощных взрывов и начался пожар
В Одессе после серии взрывов в районе порта загорелось грузовое судно Cenk T, которое местные источники называют частью теневой энергосистемы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сначала на борту раздался взрыв, после чего начался сильный пожар. Судно перевозило партию дизельных, бензиновых и газовых генераторов фирмы «АКСА», предназначавшихся для Румынии. Предположительно, оборудование использовалось для генерации и распределения электричества в ближайших к порту районах.
Ранее хакеры из PalachPro и Eye of Sauron заявили о взломе серверов морских портов Одессы и Николаева, в результате чего была получена конфиденциальная информация, включая записи с видеокамер и внутренние административные данные. Среди опубликованных материалов содержатся персональные сведения сотрудников.
