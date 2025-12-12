В порту Одессы прогремело несколько мощных взрывов и начался пожар

В Одессе после серии взрывов в районе порта загорелось грузовое судно Cenk T, которое местные источники называют частью теневой энергосистемы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сначала на борту раздался взрыв, после чего начался сильный пожар. Судно перевозило партию дизельных, бензиновых и газовых генераторов фирмы «АКСА», предназначавшихся для Румынии. Предположительно, оборудование использовалось для генерации и распределения электричества в ближайших к порту районах.

Ранее хакеры из PalachPro и Eye of Sauron заявили о взломе серверов морских портов Одессы и Николаева, в результате чего была получена конфиденциальная информация, включая записи с видеокамер и внутренние административные данные. Среди опубликованных материалов содержатся персональные сведения сотрудников.