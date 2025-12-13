Ракеты и дроны ВС РФ обрушились на ТЭЦ в Одессе, вызвав пожар и блэкаут

На юге Украины, в Одессе, вновь раздались мощные взрывы. Очередной ракетно-дроновый удар, по данным издания «Общественное», пришёлся по объектам городской инфраструктуры.

В результате атаки была поражена Одесская теплоэлектроцентраль. Данные спутникового мониторинга NASA и сообщения местных жителей подтверждают на объекте полыхает масштабный пожар. Одновременно в городских чатах появились сообщения о массовом отключении электроэнергии в Одессе после прилётов.

На всей территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Вчера вечером Life.ru сообщал, что в порту Одессы раздалось несколько мощных взрывов, после которых начался пожар. Горело грузовое судно Cenk T, которое перевозило партию дизельных, бензиновых и газовых генераторов фирмы «АКСА».