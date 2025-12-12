Присутствие иностранных наёмников ВСУ сделало украинский объект I класса ещё опаснее
Ртищев: ВСУ разместили иностранных наёмников на Одесском припортовом заводе
В ходе оперативных мероприятий установлено, что на территории Одесского припортового завода, который классифицируется как объект опасности первого класса, размещены иностранные наёмники и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-майор Алексей Ртищев.
«В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наёмников – граждан Румынии — и РСЗО на территории Одесского припортового завода в населённом пункте Южное», — отметил Ртищев.
Ещё в сентябре 2025 года руководство завода обращалось к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить территорию от незнакомых лиц и военной техники. Это обращение было вызвано опасениями по поводу возможного разлива более 200 тонн жидкого аммиака в результате огневого воздействия, что могло бы привести к серьёзной техногенной катастрофе в регионе.
Ранее Life.ru сообщал, что Киев намеренно размещает военные силы и наёмников на объектах химической промышленности, превращая их в своего рода «техногенный щит». Одним из таких случаев как раз и стал Одесский припортовый завод.
