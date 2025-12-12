Путин в Индии
12 декабря, 08:20

Присутствие иностранных наёмников ВСУ сделало украинский объект I класса ещё опаснее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

В ходе оперативных мероприятий установлено, что на территории Одесского припортового завода, который классифицируется как объект опасности первого класса, размещены иностранные наёмники и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-майор Алексей Ртищев.

«В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наёмников – граждан Румыниии РСЗО на территории Одесского припортового завода в населённом пункте Южное», — отметил Ртищев.

Ещё в сентябре 2025 года руководство завода обращалось к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить территорию от незнакомых лиц и военной техники. Это обращение было вызвано опасениями по поводу возможного разлива более 200 тонн жидкого аммиака в результате огневого воздействия, что могло бы привести к серьёзной техногенной катастрофе в регионе.

Ранее Life.ru сообщал, что Киев намеренно размещает военные силы и наёмников на объектах химической промышленности, превращая их в своего рода «техногенный щит». Одним из таких случаев как раз и стал Одесский припортовый завод.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
