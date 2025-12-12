Киев сознательно размещает военные силы и наёмников на объектах химической промышленности, превращая их в «техногенный щит», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«Понимая, что наши войска не наносят удары по объектам химической промышленности, Киев использует их в качестве техногенного щита, не считаясь с возможными рисками для местного населения и следуя негуманным принципам «выжженной земли» и «борьбы до последнего украинца», — подчеркнул он.

По словам Ртищева, один из примеров случаев был зафиксирован на Одесском припортовом заводе. На его территории обнаружили иностранных наёмников из Румынии и реактивные системы залпового огня. Руководство предприятия, опасаясь техногенной катастрофы, в сентябре 2025 года просило областную администрацию вывести неизвестных военных, поскольку в случае удара мог произойти разлив более 200 тонн аммиака.

Ранее в пророссийском подполье сообщили о российском ударе по крупному логистическому узлу противника под Одессой. В зону поражения попали склады с военными грузами ВСУ, тренировочные полигоны и завод, где производились комплектующие для украинских беспилотников.