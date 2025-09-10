Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 14:49

9 стрел возмездия в сердце украинского моторостроения: Армия России ударила по заводу под Хмельницким

SHOT: Армия России нанесла комбинированный удар по украинскому заводу Мотор Сич

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Российские военные нанесли комбинированный удар по заводу «Мотор Сич» в городе Волочиск Хмельницкой области, где производились компоненты для дальнобойных беспилотников. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, целями удара, нанесённого тремя крылатыми ракетами и шестью ударными БПЛА «Герань», стали производственные мощности 42-го цеха, где велась критически важная для ВСУ работа. В результате атаки произошло значительное разрушение корпуса цеха механической обработки и участков расточки турбинных корпусов.

По предварительным сведениям, уничтожено не менее шести готовых комплектов модулей АИ-322, предназначавшихся для сборки ударных беспилотников AQ 400 Scythe и UJ-22 Airborne. Серьёзные повреждения инфраструктуры предприятия приведут к сокращению серийного производства украинских дальнобойных БПЛА, способных наносить удары на расстоянии до тысячи километров.

На предприятии также осуществлялся ремонт военной техники и переоснащение ракетных комплексов. Завод «Мотор Сич» является одним из крупнейших украинских производителей и ремонтников газотурбинных двигателей для авиации.

МО РФ: Нанесён массированный высокоточный удар по объектам ВПК на западе Украины
МО РФ: Нанесён массированный высокоточный удар по объектам ВПК на западе Украины

Ранее в пророссийском подполье сообщили о российском ударе по крупному логистическому узлу противника под Одессой. В зону поражения попали склады с военными грузами ВСУ, тренировочные полигоны и завод, где производились комплектующие для украинских беспилотников.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar