9 стрел возмездия в сердце украинского моторостроения: Армия России ударила по заводу под Хмельницким

Российские военные нанесли комбинированный удар по заводу «Мотор Сич» в городе Волочиск Хмельницкой области, где производились компоненты для дальнобойных беспилотников. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, целями удара, нанесённого тремя крылатыми ракетами и шестью ударными БПЛА «Герань», стали производственные мощности 42-го цеха, где велась критически важная для ВСУ работа. В результате атаки произошло значительное разрушение корпуса цеха механической обработки и участков расточки турбинных корпусов.

По предварительным сведениям, уничтожено не менее шести готовых комплектов модулей АИ-322, предназначавшихся для сборки ударных беспилотников AQ 400 Scythe и UJ-22 Airborne. Серьёзные повреждения инфраструктуры предприятия приведут к сокращению серийного производства украинских дальнобойных БПЛА, способных наносить удары на расстоянии до тысячи километров.

На предприятии также осуществлялся ремонт военной техники и переоснащение ракетных комплексов. Завод «Мотор Сич» является одним из крупнейших украинских производителей и ремонтников газотурбинных двигателей для авиации.