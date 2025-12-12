Иностранные наёмники массово бегут из ВСУ, расторгая контракты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym
Иностранные наёмники расторгают контракты с Вооружёнными силами Украины и уходят из подразделений. Они боятся, что их отправят в штурмовые бригады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Иностранные наёмники бегут из ВСУ», — цитирует агентство источник.
По его словам, украинский аналитический ресурс Deep State, связанный с Главным управлением разведки Минобороны Украины, пишет: командование ВСУ обсуждает ликвидацию иностранных легионов в сухопутных войсках. Их бойцов планируют направить в штурмовые части. Эти слухи и спровоцировали массовый уход наёмников.
Ранее президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание по ситуации в зоне СВО. После него он связался по телефону с командирами на передовой. В разговорах, проходивших при полковнике Денисе Пирогове, глава государства пообщался с полковником Ярамиром Темирхановым — командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвовавшей в освобождении Северска.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.