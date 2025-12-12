Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 01:19

Иностранные наёмники массово бегут из ВСУ, расторгая контракты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym

Иностранные наёмники расторгают контракты с Вооружёнными силами Украины и уходят из подразделений. Они боятся, что их отправят в штурмовые бригады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Иностранные наёмники бегут из ВСУ», цитирует агентство источник.

По его словам, украинский аналитический ресурс Deep State, связанный с Главным управлением разведки Минобороны Украины, пишет: командование ВСУ обсуждает ликвидацию иностранных легионов в сухопутных войсках. Их бойцов планируют направить в штурмовые части. Эти слухи и спровоцировали массовый уход наёмников.

Захарова: Британия готовит мир к потерям на Украине после гибели солдата Хули
Захарова: Британия готовит мир к потерям на Украине после гибели солдата Хули

Ранее президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание по ситуации в зоне СВО. После него он связался по телефону с командирами на передовой. В разговорах, проходивших при полковнике Денисе Пирогове, глава государства пообщался с полковником Ярамиром Темирхановым — командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвовавшей в освобождении Северска.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar