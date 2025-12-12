Иностранные наёмники расторгают контракты с Вооружёнными силами Украины и уходят из подразделений. Они боятся, что их отправят в штурмовые бригады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Иностранные наёмники бегут из ВСУ», — цитирует агентство источник.

По его словам, украинский аналитический ресурс Deep State, связанный с Главным управлением разведки Минобороны Украины, пишет: командование ВСУ обсуждает ликвидацию иностранных легионов в сухопутных войсках. Их бойцов планируют направить в штурмовые части. Эти слухи и спровоцировали массовый уход наёмников.