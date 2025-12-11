Британия публично впервые подтвердила смерть своего кадрового военнослужащего на Украине, но, по её словам, это далеко не первая потеря британских военных на территории конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Лондон должен честно признаться, а что же он там делал, этот самый их Хули? Я просто на всякий случай хочу предупредить британских журналистов, что не первый. Другое дело, как будут выкручиваться на Даунинг-стрит, но не первый», — сказала она.

Дипломат напомнила, что британские официальные лица ранее признавали присутствие своих военнослужащих на Украине, утверждая, что они выполняют лишь ограниченные задачи — охрану дипмиссии, обучение и оснащение ВСУ. По словам Захаровой, заявление премьер-министра Кира Стармера о гибели Хули впервые официально подтвердило факт смерти кадрового военного в украинском конфликте, хотя британские СМИ подают это как первую потерю. Она подчеркнула, что подобные заявления развенчивают ранее распространяемую в Британии пропаганду о роли своих военнослужащих на Украине.

Ранее сообщалось о гибели британского военнослужащего на территории Украины. Инцидент произошёл во время учений украинских военных, в ходе которых испытывался новый оборонительный комплекс. Солдат, находившийся вдали от линии фронта, получил смертельные ранения в результате несчастного случая.