Британия обнажила суровую реальность цены мира для Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Watcharisma
Любые мирные соглашения, касающиеся Украины, будут содержать тяжелые уступки со стороны Киева. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
«Любая сделка будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики. Это будет горькой пилюлей», — указано в публикации.
По мнению обозревателя, украинская сторона не имеет возможности переломить ход конфликта в свою пользу. Отсутствие значимых успехов Киева признается даже его наиболее активными сторонниками.
Ранее стало известно, что окружение президента США Дональда Трампа определило для Владимира Зеленского сроки ответа на мирный план. По данным СМИ, в Вашингтоне якобы рассчитывают заключить соглашение к 25 декабря. Однако на Украине опровергли дедлайны Трампа по мирному плану.
