Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 11:01

«Ужасные условия»: Британия обнажила суровую реальность цены мира для Украины

Британия обнажила суровую реальность цены мира для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Watcharisma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Watcharisma

Любые мирные соглашения, касающиеся Украины, будут содержать тяжелые уступки со стороны Киева. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Любая сделка будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики. Это будет горькой пилюлей», — указано в публикации.

По мнению обозревателя, украинская сторона не имеет возможности переломить ход конфликта в свою пользу. Отсутствие значимых успехов Киева признается даже его наиболее активными сторонниками.
На Западе раскрыли, почему Зеленский вдруг согласился на проведение выборов
На Западе раскрыли, почему Зеленский вдруг согласился на проведение выборов

Ранее стало известно, что окружение президента США Дональда Трампа определило для Владимира Зеленского сроки ответа на мирный план. По данным СМИ, в Вашингтоне якобы рассчитывают заключить соглашение к 25 декабря. Однако на Украине опровергли дедлайны Трампа по мирному плану.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar