11 декабря, 18:42

Путин по телефону обсудил ситуацию на передовой с командирами подразделений

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин после совещания в Кремле обсудил текущую ситуацию в зоне специальной военной операции с командирами на передовой. В телефонных разговорах, которые прошли в присутствии полковника Дениса Пирогова, глава государства пообщался с полковником Ярамиром Темирхановым, командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавшим участие в освобождении Северска.

Кроме того, президент поблагодарил полковника Сергея Черданцева, командира 177-го полка Каспийской флотилии, за его службу.

Путин обсудил в Кремле с военными ситуацию в зоне СВО
Путин обсудил в Кремле с военными ситуацию в зоне СВО

Ранее глава государства заявлял, что ВС РФ полностью владеют стратегической инициативой в зоне СВО. Путин также отметил положительную динамику освобождения территорий Донбасса и Новороссии и выразил уверенность, что дальнейшие действия российских войск будут направлены на успешное выполнение поставленных задач и защиту интересов страны.

Полина Никифорова
