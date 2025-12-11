Путин в Индии
11 декабря, 13:43

Путин обсудил в Кремле с военными ситуацию в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание, где обсуждалась ситуация в зоне специальной военной операции. Акцент был сделан на обстановку на севере Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в Кремле провёл совещание по обсуждению текущей обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики — территории, которая находится в ответственности «Южной» группировки войск», — сообщил представитель Кремля журналистам.

В совещании по видеоконференцсвязи приняли участие начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев. В кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Сергеевич Пирогов.

Путину доложили о взятии Северска
Путину доложили о взятии Северска

Никита Никонов
