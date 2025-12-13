Армия РФ ввела в блэкаут Одесскую область мощными ударами по военным объектам

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе и области. Армия РФ наносит удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины «Калибрами», «Ониксами» и «Геранями».

Местные жители в пабликах сообщают о нескольких сильных прилётах после полуночи, после них в большинстве районов в домах пропал свет. Сообщается о сильных пожарах в районе села Усатово, около ж/д станции Застава-1 и в Арцизском районе, где были расположены крупные электроподстанции.

Также о взрывах и перебоях с электроэнергией сообщают жители Николаева и Кривого Рога.

Ранее Life.ru сообщал о мощных взрывах в порту Одессы. После этого загорелось грузовое судно Cenk T, оно перевозило партию дизельных, бензиновых и газовых генераторов фирмы «АКСА», предназначавшихся для Румынии.