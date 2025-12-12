Путин в Индии
Дроны КВН сожгли бронетехнику ВСУ, спрятанную в тоннеле для контратаки на Купянск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские войска спрятали в тоннеле технику производства НАТО для подготовки контратаки в районе Купянска. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Военкоры сообщили об обнаружении спрятанной техники НАТО для удара по Купянску. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны.

Российские разведчики обнаружили в Купянске-Узловом целую бронегруппу на бронемашинах западного производства, которые проходили модернизацию для защиты от дронов. После обнаружения вся техника была уничтожена с помощью беспилотников с оптоволоконным наведением.

«После обнаружения вражеские бронемашины были атакованы и сожжены дронами КВН на оптоволокне», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины предприняли попытку прорыва в районе блокированного Купянска в Харьковской области с применением танков и пехоты. Атаки ведутся со стороны Купянска-Узлового и других направлений, но российские подразделения успешно сдерживают натиск.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

