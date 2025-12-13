Появилось апокалиптическое фото Одессы после первого удара «Кинжалами» с МиГ-31

Атака ракетами и дронами привела к полному блэкауту в центре Одессы в ночь на 13 декабря. Фотографию погружённого во тьму города опубликовали в местных пабликах.

В Одессе после удара «Кинжалов» наступил блэкаут. Фото © Telegram /Политика Страны

На снимке не видно ни одного освещённого окна или работающего уличного фонаря. Тёмные улицы едва подсвечиваются лишь бледным светом луны, пробивающимся сквозь облачный покров. В этом мрачном полумраке слабо поблёскивают металлические крыши домов и угадывается тёмный купол оперного театра.

На заднем плане фотографии чётко виднеются силуэты суставчатых стрел портовых кранов. Их очертания напоминают гигантские кости или фрагменты древних руин. Общий вид города кажется безжизненным, а сама фотография вызывает ассоциации с кадрами из фильмов об апокалипсисе. Регион остался полностью без электроэнергии. По некоторым данным, также отсутствует подача воды.

Напомним, что на днях российские истребители МиГ-31К впервые нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по целям в Одесской области. Одновременно с этим массированной атаке подверглись ключевые инфраструктурные объекты Украины в регионе. Цели поражались ударными беспилотниками-камикадзе типа «Герань-2». Под удар попали портовые терминалы в Овидиополе, Черноморске и в районе Тузлы под Одессой. Также одной из целей беспилотников стало предприятие Зоря-Машпроект, расположенное в Николаеве.