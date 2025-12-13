Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 09:37

Появилось апокалиптическое фото Одессы после первого удара «Кинжалами» с МиГ-31

В Одессе после удара «Кинжалов» наступил блэкаут. Обложка © Telegram /Политика Страны

В Одессе после удара «Кинжалов» наступил блэкаут. Обложка © Telegram /Политика Страны

Атака ракетами и дронами привела к полному блэкауту в центре Одессы в ночь на 13 декабря. Фотографию погружённого во тьму города опубликовали в местных пабликах.

В Одессе после удара «Кинжалов» наступил блэкаут. Фото © Telegram /Политика Страны

В Одессе после удара «Кинжалов» наступил блэкаут. Фото © Telegram /Политика Страны

На снимке не видно ни одного освещённого окна или работающего уличного фонаря. Тёмные улицы едва подсвечиваются лишь бледным светом луны, пробивающимся сквозь облачный покров. В этом мрачном полумраке слабо поблёскивают металлические крыши домов и угадывается тёмный купол оперного театра.

В Одессе после удара «Кинжалов» наступил блэкаут. Фото © Telegram /Политика Страны

В Одессе после удара «Кинжалов» наступил блэкаут. Фото © Telegram /Политика Страны

На заднем плане фотографии чётко виднеются силуэты суставчатых стрел портовых кранов. Их очертания напоминают гигантские кости или фрагменты древних руин. Общий вид города кажется безжизненным, а сама фотография вызывает ассоциации с кадрами из фильмов об апокалипсисе. Регион остался полностью без электроэнергии. По некоторым данным, также отсутствует подача воды.

В Одессе от взорванной электроподстанции в небо взмывает огненный столб
В Одессе от взорванной электроподстанции в небо взмывает огненный столб

Напомним, что на днях российские истребители МиГ-31К впервые нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по целям в Одесской области. Одновременно с этим массированной атаке подверглись ключевые инфраструктурные объекты Украины в регионе. Цели поражались ударными беспилотниками-камикадзе типа «Герань-2». Под удар попали портовые терминалы в Овидиополе, Черноморске и в районе Тузлы под Одессой. Также одной из целей беспилотников стало предприятие Зоря-Машпроект, расположенное в Николаеве.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar