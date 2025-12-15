Киевлянам предрекли по 22 часа в сутки без света зимой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe
При морозах зимой жители Киева будут находиться без электроэнергии по 20-22 часа в сутки, такой прогноз сделал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
«Если мы не придём к мирному энергетическому треку, Киев будет при ближайших морозах в -5, которые нам обещают через неделю-две, по 20-22 часа без света. ПС (подстанция) Киевская практически разбита, пропускная её способность минимальная», — заявил он.
Напомним, что блэкаут уже наступил в Одессе после масштабного удара ВС РФ. Большая часть города осталась без электричества. Отключение продлится как минимум до вечера 16 декабря.
