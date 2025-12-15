Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 10:46

Киевлянам предрекли по 22 часа в сутки без света зимой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

При морозах зимой жители Киева будут находиться без электроэнергии по 20-22 часа в сутки, такой прогноз сделал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Если мы не придём к мирному энергетическому треку, Киев будет при ближайших морозах в -5, которые нам обещают через неделю-две, по 20-22 часа без света. ПС (подстанция) Киевская практически разбита, пропускная её способность минимальная», — заявил он.

Ночной удар по объектам ВСУ в Одессе стал самым массовым для всего юга Украины
Ночной удар по объектам ВСУ в Одессе стал самым массовым для всего юга Украины

Напомним, что блэкаут уже наступил в Одессе после масштабного удара ВС РФ. Большая часть города осталась без электричества. Отключение продлится как минимум до вечера 16 декабря.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar