Киев может потерять контроль над портами в Одессе и Николаеве из-за давления западных стран на Россию. Об этом заявил политический обозреватель Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Он отметил, что каждая новая попытка усилить давление на Москву отражается на положении Киева. По мнению профессора, действия внешних союзников, направленные на эскалацию, не способствуют укреплению украинской позиции и приближают риск стратегического поражения.

Кроме того, по словам Дизена, из-за ударов по российским кораблям в Чёрном море, Москва может решить, что Одесса и Николаев «не могут быть частью будущей Украины». А без выхода к морю Киев не сможет восстановиться, подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением о прекращении атак на портовую, морскую и энергетическую инфраструктуру. Согласно дипломатам, это необходимо для прекращения дальнейшей эскалации в Чёрном море. МИД подчеркнул важность безопасности судоходства.