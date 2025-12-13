Министерство иностранных дел Турции выступило с призывом немедленно прекратить атаки на портовую и морскую инфраструктуру. МИД подчеркнул необходимость прекращения конфликта и отказа от ударов по объектам, влияющим на безопасность судоходства.

«Напоминаем о необходимости приостановки атак на морскую инфраструктуру, порты и энергетические объекты для предотвращения дальнейшей эскалации в Чёрном море», — говорится в заявлении министерства.

Беспокойство Анкары по этому поводу можно понять: недавно Украина совершила ряд атак на танкеры в турецкой части Чёрного моря. Так, 2 декабря стало известно об атаке безэкипажных катеров на российское судно Midvolga 2, которое шло в Грузию с партией подсолнечного масла. Ряд экспертов предполагает, что это была провокация для срыва дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта.