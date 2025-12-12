Эрдоган призвал Москву и Киев ввести мораторий на удары по портам и энергетике

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России и Украине объявить ограниченный мораторий на удары по портам и объектам энергетики. Его слова приводит Anadolu.

«Полезным могло бы стать введение ограниченного режима прекращения огня, в первую очередь, в отношении энергетических объектов и портов», — заявил турецкий лидер.

Беспокойство Анкары по этому поводу можно понять: недавно Украина совершила ряд атак на танкеры в турецкой части Чёрного моря. Так, 2 декабря стало известно об атаке безэкипажных катеров на российское судно Midvolga 2, которое шло в Грузию с партией подсолнечного масла. Ряд экспертов предполагает, что это была провокация для срыва дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Кремле ответили на предложение об энергетическом перемирии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия ставит в приоритет не временное перемирие на Украине, а устойчивый и гарантированный долгосрочный мир.