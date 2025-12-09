Украину предупредили: энергетика выдержит не более трёх масштабных обстрелов

Украинская энергетика может выдержать не более двух-трёх масштабных обстрелов, после чего ремонтировать повреждённые объекты станет нечем. Такое заявление сделал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, возможности для закупки нового оборудования полностью исчерпаны, и в скором времени энергетикам придётся лишь фиксировать разрушения, не имея возможности их устранить. На данный момент, по информации столичных пабликов, около 70% Киева остаются без электричества, а по всей стране введены аварийные отключения. Ситуация резко ухудшилась после обстрелов в субботу.

Ранее сообщалось, что жители посёлка Крюковщина в Киевской области перекрыли дорогу в знак протеста против длительного отсутствия электроэнергии, которое продолжается уже двое суток. Министерство энергетики Украины предупредило, что отключения света во всех регионах страны будут осуществляться круглосуточно. Глава «Укрэнерго» заявил, что на восстановление энергосистемы потребуются недели, а продолжительность отключений в некоторых областях достигает 12–16 часов в сутки.