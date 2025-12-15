Прямая линия 2025
Регион
15 декабря, 12:18

Обесточенная Одесса осталась без водоснабжения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

В Одессе возникли проблемы с водоснабжением, в город начали доставлять цистерны с питьевой водой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на ГСЧС.

При этом, многие районы города остаются без электричества. По данным местных онлайн-сообществ, восстановить электроснабжение в отдельных районах не удастся как минимум до вторника.

Напомним, что в Одессе сегодня остались без света около 430 тысяч людей из-за масштабных повреждений энергообъектов. В области была повреждена уже 20 по счёту подстанция. Восстановить подачу электричества удалось уже для 184 тысяч абонентов в регионе.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

