Обесточенная Одесса осталась без водоснабжения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999
В Одессе возникли проблемы с водоснабжением, в город начали доставлять цистерны с питьевой водой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на ГСЧС.
При этом, многие районы города остаются без электричества. По данным местных онлайн-сообществ, восстановить электроснабжение в отдельных районах не удастся как минимум до вторника.
Напомним, что в Одессе сегодня остались без света около 430 тысяч людей из-за масштабных повреждений энергообъектов. В области была повреждена уже 20 по счёту подстанция. Восстановить подачу электричества удалось уже для 184 тысяч абонентов в регионе.
