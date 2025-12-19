Почти три миллиона обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы собрали за две недели почти 3 млн обращений граждан», — сказал спикер Кремля, отметив, что прямая линия является уникальным во всём мире форматом.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин проводит традиционную ежегодную прямую линию. Формат совмещён с пресс-конференцией, так было и в прошлом году. Российский лидер будет ответит на вопросы, как от простых россиян, так и от прессы. Трансляцию можно посмотреть на Life.ru.