На прямую линию с Путиным поступило почти 3 миллиона обращений
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Почти три миллиона обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы собрали за две недели почти 3 млн обращений граждан», — сказал спикер Кремля, отметив, что прямая линия является уникальным во всём мире форматом.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин проводит традиционную ежегодную прямую линию. Формат совмещён с пресс-конференцией, так было и в прошлом году. Российский лидер будет ответит на вопросы, как от простых россиян, так и от прессы. Трансляцию можно посмотреть на Life.ru.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.