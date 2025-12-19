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Опубликовано 19 декабря 2025, 09:34

Путин назвал Зеленского талантливым артистом

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР

Президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «талантливым артистом», комментируя видео украинского лидера, снятое якобы у стеллы на въезде в Купянск. Об этом он рассказал во время прямой линии, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Неделю назад Зеленский опубликовал ролик, где утверждал, что находится у купянской стеллы. Зарубин спросил у главы государства, как, по его мнению, украинский президент «решился на подлог такого масштаба».

«Он же артист, и артист талантливый — я говорю это без всякой иронии. Мы знаем это по его прежним фильмам. Здесь нет ничего необычного», — сказал Путин.

Президент добавил, что, сама стелла сейчас выглядит иначе, чем на видео, однако это не принципиально: «Стелла находится в нескольких километрах от города».

Путин напомнил, что Купянск находится под контролем российских вооружённых сил.

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Марина Фещенко
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