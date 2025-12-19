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Регион
Опубликовано 19 декабря 2025, 09:44

Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎1000 на 26»

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Россия и Украина провели масштабный обмен телами погибших военнослужащих по формуле «‎1000 на 26» в рамках договорённостей на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в своём телеграм-канале.

«В рамках стамбульских договорённостей. Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 26 погибших российских воинов», — написал Мединский.

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Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что Украине удастся до конца текущего года договориться с Россией о новых обменах военнопленными. Он также отметил значительный вклад Турции в решение данного вопроса.

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Александра Мышляева
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