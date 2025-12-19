Россия и Украина провели масштабный обмен телами погибших военнослужащих по формуле «‎1000 на 26» в рамках договорённостей на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в своём телеграм-канале.

«В рамках стамбульских договорённостей. Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 26 погибших российских воинов», — написал Мединский.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что Украине удастся до конца текущего года договориться с Россией о новых обменах военнопленными. Он также отметил значительный вклад Турции в решение данного вопроса.