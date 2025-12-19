Похищение замороженных российских активов в Европе приведёт не только к удару по имиджу ЕС, но и к подрыву доверия ко всей еврозоне. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.

Глава государства указал, что свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, прежде всего нефтедобывающие, и они внимательно наблюдают за ситуацией

«Стоит только начать, можно ведь это делать и тиражировать под разными предлогами. Сейчас не нравится СВО, а потом кому-то может не понравиться политика по ЛГБТ*-сообществу в исламских странах. Вот вам предлог для изъятия суверенных ресурсов. А почему нет?» — сказал Путин.

При этом лидер РФ заверил, что Россия будет защищать свои интересы всеми доступными средствами, прежде всего через судебные механизмы. По словам президента, когда-то Европе всё же придётся отдавать РФ деньги назад.

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