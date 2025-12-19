Путин высказался про изъятие активов РФ: Что бы они ни украли, когда-то придётся отдавать
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Похищение замороженных российских активов в Европе приведёт не только к удару по имиджу ЕС, но и к подрыву доверия ко всей еврозоне. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.
Глава государства указал, что свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, прежде всего нефтедобывающие, и они внимательно наблюдают за ситуацией
«Стоит только начать, можно ведь это делать и тиражировать под разными предлогами. Сейчас не нравится СВО, а потом кому-то может не понравиться политика по ЛГБТ*-сообществу в исламских странах. Вот вам предлог для изъятия суверенных ресурсов. А почему нет?» — сказал Путин.
При этом лидер РФ заверил, что Россия будет защищать свои интересы всеми доступными средствами, прежде всего через судебные механизмы. По словам президента, когда-то Европе всё же придётся отдавать РФ деньги назад.
Ранее в Евросоюзе рассказали, что Украина получит кредит в размере 90 млрд евро под ноль процентов на все свои нужды. При этом идея использования замороженных российских активов была отвергнута. По словам Владимира Путина, такой исход можно было бы назвать скорее грабежом, чем кражей, поскольку делается это в открытую.
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* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.