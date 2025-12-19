Путин: Желающих служить в беспилотных войсках так много, что проводится конкурс

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России растёт число желающих служить в войсках беспилотной авиации. На прямой линии глава государства выразил благодарность добровольцам. По его словам, некоторые бойцы специально берут академический отпуск в институте, чтобы отправиться на фронт и стать оператором дронов.

«По контракту у нас пришло в этом году свыше 400 тысяч человек. Количество людей, которые хотят служить в новом созданном роде войск — беспилотной авиации — оно таково, что МО РФ вынуждено объявлять конкурс», — сказал российский лидер.

Ранее глава МО РФ Андрей Белоусов в ходе итоговой коллегии военного ведомства сообщил, что российские войска достигли двукратного количественного превосходства над противником в боевом применении беспилотников, а на FPV-дроны приходится до половины всех потерь Вооружённых сил Украины.