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Опубликовано 19 декабря 2025, 10:20

Путин: Желающих служить в беспилотных войсках так много, что проводится конкурс

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России растёт число желающих служить в войсках беспилотной авиации. На прямой линии глава государства выразил благодарность добровольцам. По его словам, некоторые бойцы специально берут академический отпуск в институте, чтобы отправиться на фронт и стать оператором дронов.

«По контракту у нас пришло в этом году свыше 400 тысяч человек. Количество людей, которые хотят служить в новом созданном роде войск — беспилотной авиации — оно таково, что МО РФ вынуждено объявлять конкурс», — сказал российский лидер.

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Ранее глава МО РФ Андрей Белоусов в ходе итоговой коллегии военного ведомства сообщил, что российские войска достигли двукратного количественного превосходства над противником в боевом применении беспилотников, а на FPV-дроны приходится до половины всех потерь Вооружённых сил Украины.

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Татьяна Миссуми
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