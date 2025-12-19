ВС РФ ударили «Геранью-2» по ключевому мосту через Дунай в Одесской области

Российские войска нанесли удар по ключевому мосту через Дунай в Одесской области, используя дрон-камикадзе «Герань-2». Кадры появились в социальных сетях украинских изданий. Целью стал мост у села Маяки на трассе, связывающей Румынию с Одессой.

Российские войска поразили мост на трассе Одесса — Рени. Видео © «Думская. Одесса»

Движение по мосту было полностью остановлено для ремонта дорожного полотна, что привело к образованию многокилометровых пробок.

«Временное перекрытие движения транспорта на участке автодороги М-15 Одесса — Рени (на Бухарест), по территории села Маяки», — сообщили в службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Ранее сообщалось о появлении на фронте новой угрозы для украинских войск — усовершенствованных российских дронов-камикадзе. Армия РФ начала применять ударные беспилотники «Герань-2» с увеличенной мощностью. Эта модифицированная версия оснащена двумя фугасно-зажигательными боевыми частями по 50 килограммов каждая, что значительно повышает её разрушительный потенциал.