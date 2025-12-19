Президент РФ Владимир Путин сообщил, что коэффициент рождаемости в нашей стране составляет всего 1,4% и нужно добиться его повышения. Глава государства сказал на прямой линии, что это крайне важная задача для любой страны.

«Вопрос, который волнует все страны крупных экономик. Везде происходит одно и то же. В некоторых государствах ситуация складывается просто драматически. Например, коэффициент рождаемости 0,7% в Южной Корее. У нас тоже снизится — 1,4%, а нужно добиться хотя бы 2%, это очень сложная задача», — пояснил российский лидер.

Ранее Путин говорил, что Россия, как и многие развитые страны, столкнулась с проблемой снижения рождаемости. Больше всего ситуацию усугубили «демографические ямы». На показатели повлияли «эхо» войны и кризис 1990-х.