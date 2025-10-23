Путин: На снижение рождаемости в России повлияли «эхо» войны и кризиса 1990-х

Россия, как и многие развитые страны, столкнулась с проблемой снижения рождаемости. Больше всего ситуацию усугубили «демографические ямы». Об этом на заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил президент Владимир Путин.

«В современном мире глобальной тенденцией и глобальным вызовом стало снижение рождаемости. Конечно, не во всех странах, но с этим столкнулись многие, прежде всего — экономические развитые государства. И Россия в этом смысле, к сожалению, не исключение», — заметил глава государства.

Продолжающиеся последствия ощущаются как «эхо» двух «демографических ям»: трагических потерь времён Великой Отечественной войны и кризисного периода 1990-х годов, последовавшего за распадом Советского Союза.

Напомним, что сегодня глава государства открыл первое заседание Совета по реализации государственной политики в области демографии и семьи. Основной целью заседания станет обсуждение и выработка решений по ключевым направлениям, таким как изучение регионального опыта, поддержка студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и улучшение жилищных условий для семей с детьми.