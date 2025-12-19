На прямой линии с Владимиром Путиным произошёл необычный момент: журналист 4-го канала из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке прямо в эфире.

«Я знаю, что моя девушка сейчас смотрит прямую линию… Олечка, выходи за меня замуж», — сказал он в микрофон.

Бажанов добавил, что они будут рады видеть президента на свадьбе.

Необычное признание вызвало реакцию зала и стало одним из самых нестандартных эпизодов эфира.