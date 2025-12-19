«Жених» из Екатеринбурга сделал девушке предложение на прямой линии с Путиным
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На прямой линии с Владимиром Путиным произошёл необычный момент: журналист 4-го канала из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке прямо в эфире.
«Я знаю, что моя девушка сейчас смотрит прямую линию… Олечка, выходи за меня замуж», — сказал он в микрофон.
Бажанов добавил, что они будут рады видеть президента на свадьбе.
Необычное признание вызвало реакцию зала и стало одним из самых нестандартных эпизодов эфира.
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