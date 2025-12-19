Президент России Владимир Путин заявил, что не считает необходимым продлевать мораторий на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков за задержку ввода домов. Об этом он сказал на «Итогах года».

«Мораторий, который принимался в пандемию в поддержку отрасли, действует до конца этого года. Я попрошу правительство такие моратории дальше не продлевать», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что мера была временной и должна быть завершена, чтобы застройщики вновь несли полную ответственность перед дольщиками.

В России действует мораторий на взыскание с застройщиков неустоек, штрафов и пеней за нарушение сроков передачи жилья по договорам долевого участия (ДДУ). Его ввели 18 марта 2024 года и продлили до 31 декабря 2025 года.

Мораторий освобождал застройщиков от:

— уплаты неустойки за просрочку передачи квартиры;

— процентов при расторжении ДДУ;

— штрафов и компенсаций за несвоевременное устранение дефектов.

С 1 января 2026 года застройщики снова будут нести полную ответственность за просрочку и качество строительства. Мораторий действовал именно до этой даты.