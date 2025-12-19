Путин попросил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков
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Президент России Владимир Путин заявил, что не считает необходимым продлевать мораторий на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков за задержку ввода домов. Об этом он сказал на «Итогах года».
«Мораторий, который принимался в пандемию в поддержку отрасли, действует до конца этого года. Я попрошу правительство такие моратории дальше не продлевать», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что мера была временной и должна быть завершена, чтобы застройщики вновь несли полную ответственность перед дольщиками.
В России действует мораторий на взыскание с застройщиков неустоек, штрафов и пеней за нарушение сроков передачи жилья по договорам долевого участия (ДДУ). Его ввели 18 марта 2024 года и продлили до 31 декабря 2025 года.
Мораторий освобождал застройщиков от:
— уплаты неустойки за просрочку передачи квартиры;
— процентов при расторжении ДДУ;
— штрафов и компенсаций за несвоевременное устранение дефектов.
С 1 января 2026 года застройщики снова будут нести полную ответственность за просрочку и качество строительства. Мораторий действовал именно до этой даты.
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