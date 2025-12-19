Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы располагает информацией о точном месте размещения новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Главарь украинского режима утверждает, что эти данные передаются международным партнёрам.

«Украина знает, где именно на территории Белоруссии разместят «Орешник», мы передаём информацию партнёрам», — сказал Зеленский по итогам встречи с польским президентом Каролем Навроцким.

Он добавил, что «Орешник» невозможно сбить беспилотниками. При этом Зеленский утверждает, что Киев якобы знает, как с ним бороться.

Напомним, ВС РФ впервые запустили новейшую ракету «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. О начале серийного производства ракет средней дальности было объявлено Владимиром Путиным в июне. Впоследствии между Россией и Белоруссией достигнута договорённость о размещении на территории республики ракетного комплекса «Орешник». Александр Лукашенко сообщил, что ракеты были доставлены в Беларусь в среду, 17 декабря.