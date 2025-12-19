СК завёл дело после жалобы вдовы героя СВО к Путину на прямой линии

СК РФ возбудил уголовное дело о халатности после обращения вдовы погибшего участника СВО. Женщина рассказала о волоките с пенсией во время прямой линии с президентом. Расследование поставлено на особый контроль в Главном военном следственном управлении СК.

Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело о халатности в связи с обращением вдовы погибшего военнослужащего на прямой линии с президентом России, где она сообщила о длительной невыплате ей пенсии по потере кормильца.

«Военными следственными органами Следственного комитета в связи с обращением супруги погибшего военнослужащего на прямую линию с президентом России о длительной невыплате пенсии по случаю потери кормильца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ», — цитирует пресс-служба ведомства официальное сообщение.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии извинился перед вдовой участника СВО из Новосибирска за задержки в назначении ей пенсии, которые произошли из-за недостаточно оперативной работы социальных служб. Он признал, что в этой сфере существуют проблемы, связанные с избыточной бюрократией, и пообещал работать над их решением.