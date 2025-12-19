Президент России Владимир Путин заявил, что все граждане по праву гордятся Москвой, а команда мэра Сергея Собянина успешно справляется с задачами развития мегаполиса. Об этом он сказал во время прямой линии.

Путин отметил, что в столице живёт 12 миллионов человек, а вместе с теми, кто работает там на постоянной основе, цифра достигает почти 15 миллионов. Путин указал, что вопросы транспортных развязок, включая строительство метро и дорог, решаются на системной основе.

«Когда я езжу по Москве, в потоке, без мигалок — конечно, в часы перед или после работы, конечно, поток очень сильный», — сказал глава государства.

При этом президент подчеркнул, что «почивать на лаврах» неуместно, хотя и проделана была огромная работа. По его словам, останавливаться на достигнутом нельзя.