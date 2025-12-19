Путин: Мы все по праву гордимся Москвой
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Президент России Владимир Путин заявил, что все граждане по праву гордятся Москвой, а команда мэра Сергея Собянина успешно справляется с задачами развития мегаполиса. Об этом он сказал во время прямой линии.
Путин отметил, что в столице живёт 12 миллионов человек, а вместе с теми, кто работает там на постоянной основе, цифра достигает почти 15 миллионов. Путин указал, что вопросы транспортных развязок, включая строительство метро и дорог, решаются на системной основе.
«Когда я езжу по Москве, в потоке, без мигалок — конечно, в часы перед или после работы, конечно, поток очень сильный», — сказал глава государства.
При этом президент подчеркнул, что «почивать на лаврах» неуместно, хотя и проделана была огромная работа. По его словам, останавливаться на достигнутом нельзя.
Ранее Владимир Путин назвал Москву красавицей и поводом для гордости всех россиян. Российский лидер также признался, что иногда ездит по улицам столицы без «мигалок». Иногда он даже сам садится за руль, хоть происходит это и не так часто.
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