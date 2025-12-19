Президент РФ Владимир Путин иногда выезжает на дороги Москвы без сопровождения ДПС, чтобы посмотреть, что «происходит вокруг». Об этом глава государства рассказал 12-летнему корреспонденту «Детской редакции» во время прямой линии.

«Такое тоже бывает (когда ездит сам за рулём — прим. Life.ru), но иногда езжу без сопровождения ДПС — чаще вот так. Это интересно — из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, но и в разные районы Москвы когда заезжаешь, то любопытно посмотреть, что происходит вокруг», — пояснил президент.