Путин рассказал 12-летнему корреспонденту, что ездит по Москве инкогнито и «наблюдает»
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Президент РФ Владимир Путин иногда выезжает на дороги Москвы без сопровождения ДПС, чтобы посмотреть, что «происходит вокруг». Об этом глава государства рассказал 12-летнему корреспонденту «Детской редакции» во время прямой линии.
Путин рассказал, что ездит за рулём. Видео © Life.ru
«Такое тоже бывает (когда ездит сам за рулём — прим. Life.ru), но иногда езжу без сопровождения ДПС — чаще вот так. Это интересно — из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, но и в разные районы Москвы когда заезжаешь, то любопытно посмотреть, что происходит вокруг», — пояснил президент.
Напомним, сегодня стартовали традиционные Итоги года с Владимиром Путиным. Главе государства поступило более 3 миллионов обращений с вопросами. Своё выступление политик начал с темы о спецоперации, задав тон всему мероприятию.
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