Президент России Владимир Путин не исключил возможности помилования французского гражданина Лорана Винатье*, осуждённого за шпионаж. Глава государства заявил, что при определённых условиях вопрос может быть решён положительно.

«Я узнаю, если есть какой-то шанс решить вопрос положительно, если российский закон позволяет, мы предпримем все усилия, чтобы это сделать», — отметил российский лидер.

Напомним, французскому гражданину Лорану Винатье* было предъявлено обвинение в шпионаже, за который ему грозит до 20 лет заключения по статье 276 УК РФ. Лефортовский суд Москвы принял ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. По данным ФСБ России, собранные им сведения могли быть использованы иностранными спецслужбами, что создало угрозу безопасности РФ.

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