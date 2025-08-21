Французу Винатье* грозит 20 лет колонии за шпионаж в России

Гражданину Франции Лорану Винатье* предъявлены обвинения в шпионаже, которые могут привести к 20 годам лишения свободы по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал материалы на продление срока его содержания под стражей, судебное заседание запланировано на 25 августа.

Напомним, что в ноябре прошлого года Замоскворецкий суд уже приговорил Винатье* к трём годам колонии общего режима за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться лишь штрафом, не лишая свободы своего подзащитного.

Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств. Следствие установило, что на протяжении нескольких лет он собирал информацию в области военной и военно-технической деятельности России, игнорируя обязательства по представлению документов для регистрации в качестве иностранного агента.

По данным Центра специальных операций ФСБ России, собранные Винатье* сведения могли быть использованы иностранными спецслужбами, что создало угрозу безопасности Российской Федерации.

Ранее Life.ru писал, что фотограф из Перми получил 16 лет колонии за шпионаж. Георгия Скорцова задержали осенью 2023 года, но подробности его дела закрыты для общественности.