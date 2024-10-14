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14 октября, 13:54

Француз Винатье* приговорён к 3 годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил француза Винатье* к 3 годам колонии

Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Гражданина Франции Лорана Винатье* приговорили к 3 годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается уголовное дело по существу.

Француз признан виновным по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Собранные ГСУ СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении иностранца.

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Напомним, что Лорана Винатье* задержали и поместили в СИЗО 7 июня. Суд выдвинул ему обвинение в сборе в России информации военно-технического характера, которую могли использовать зарубежные спецслужбы. Кроме того, он не предоставлял необходимые данные для внесения в реестр иностранных агентов. Ранее суд постановил оставить Винатье* под стражей до 21 февраля 2025 года.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Афонина
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