Француз Винатье* приговорён к 3 годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил француза Винатье* к 3 годам колонии
Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Гражданина Франции Лорана Винатье* приговорили к 3 годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается уголовное дело по существу.
Француз признан виновным по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Собранные ГСУ СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении иностранца.
Напомним, что Лорана Винатье* задержали и поместили в СИЗО 7 июня. Суд выдвинул ему обвинение в сборе в России информации военно-технического характера, которую могли использовать зарубежные спецслужбы. Кроме того, он не предоставлял необходимые данные для внесения в реестр иностранных агентов. Ранее суд постановил оставить Винатье* под стражей до 21 февраля 2025 года.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.