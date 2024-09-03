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3 сентября, 11:28

Суд Москвы продлил арест французу Винатье* до 21 февраля

Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Замоскворецкий суд Москвы оставил под стражей француза Лорана Винатье* до 21 февраля. Об этом сообщили в суде, передаёт ТАСС.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Винатье до 21 февраля 2025 года», — огласила решение судья.

Задержанный в Москве француз сознался в сборе военных сведений
Задержанный в Москве француз сознался в сборе военных сведений

Напомним, Лорана Винатье* задержали и поместили в СИЗО 7 июня. Суд выдвинул ему обвинение в сборе в РФ информации военно-технического характера, которую могли использовать зарубежные спецслужбы. Кроме того, он не предоставлял необходимые для внесения в реестр иностранных агентов. Подсудимый признался в содеянном и попросил о рассмотрении дела в особом порядке.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
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