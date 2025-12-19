Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии высказался о развитии национального мессенджера MAX и подчеркнул, что конкуренция на рынке подобных сервисов необходима. Вопрос главе государства задал техноблогер Валентин Петухов (Вилсаком), который также попросил президента подписаться на его канал в MAX.

«Что касается MAX и конкуренции — конкуренция всегда нужна. И она обязательно будет», — сказал Путин, отвечая на вопрос блогера.

Президент отметил, что проблема с иностранными мессенджерами, включая Telegram, заключается не в их функционале, а в отказе соблюдать российские законы.

«Проблема только в одном — в соблюдении российских законов. Политическое руководство их стран не давало им возможности выполнять наши требования, накладывая ограничения. Поэтому и появлялись меры вроде замедления скоростей», — объяснил Путин.

Глава государства добавил, что развитие российских технологических платформ возможно при честной конкуренции и соблюдении законодательных требований.