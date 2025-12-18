Песков: Национальный мессенджер MAX привлёк молодёжь к прямой линии с Путиным
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Использование национального мессенджера MAX увеличило интерес молодёжи к прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».
Он отметил, что сервис обеспечил значительный приток аудитории в возрасте до 35 и даже до 18 лет. По словам представителя Кремля, рост обращений от молодых людей составил 10-15%, что стало беспрецедентным показателем для такого формата.
«И главное, что было неожиданным и позитивным, платформа МАХ дала нам молодёжь», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что в Гостином дворе идёт активная подготовка к завтрашней пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Песков заявил, что глава государства уже вторые сутки до поздней ночи готовится к вопросам, которые прозвучат в ходе завтрашней программы, и отметил, что на данный момент от граждан поступило уже более двух миллионов обращений.
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