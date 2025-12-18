Использование национального мессенджера MAX увеличило интерес молодёжи к прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что сервис обеспечил значительный приток аудитории в возрасте до 35 и даже до 18 лет. По словам представителя Кремля, рост обращений от молодых людей составил 10-15%, что стало беспрецедентным показателем для такого формата.

«И главное, что было неожиданным и позитивным, платформа МАХ дала нам молодёжь», — сказал Песков.