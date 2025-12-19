Появление национального мессенджера MAX позволило России получить полный цифровой суверенитет. Об этом заявил президент Владимир Путин на «Итогах года», отвечая на вопрос техноблогера Валентина Петухова (Вилсакома). В ходе обращения блогер также попросил президента подписаться на его технологический канал в MAX.

«У нас все инструменты в цифровой сфере уже были, кроме мессенджера. Теперь можно говорить, что у нас есть цифровой суверенитет», — сказал Путин.

Президент отметил, что лишь три страны в мире обладают подобным уровнем контроля над критически важной цифровой инфраструктурой: Россия, Китай и США.

«Создание национального мессенджера — правильный шаг», — подчеркнул он.

Путин добавил, что развитие собственных коммуникационных платформ усиливает защиту данных и снижает зависимость от иностранных сервисов.