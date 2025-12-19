Президент России Владимир Путин рассказал, что не использует формат «кружочков» в мессенджерах и никогда не записывал такие видео даже для близких. Об этом он сообщил на программе «Итоги года».

Отвечая на вопрос о том, пользуется ли он популярным форматом коротких видеосообщений, Путин признался:

«Никогда этого не делал».

Президент уточнил, что общается с родственниками и коллегами другими способами, а «кружочки» к числу его привычек не относятся.